In emergenza totale, Fonseca ha puntato su Mancini. Oltre al centrale giallorosso che ha dato ottimi risultati, buone notizie potrebbero arrivare però da Villa Stuart, dove questa mattina Lorenzo Pellegrini ha svolto delle visite di controllo. Si registrano passi in avanti importanti per il centrocampista che potrebbe tornare dopo la sosta di metà novembre, e quindi entro 15-20 giorni Il che escluderebbe qualsiasi altro innesto, almeno fino a gennaio.