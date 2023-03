Nessuna frattura per Lorenzo Pellegrini, ma qualche ora sotto osservazione in clinica si è resa necessaria. Durante il match di ieri, il capitano dellasi è scontrato violentemente con Zubeldia ,stato portato subito a Villa Stuart dove - raggiunto dalla moglie Veronica - è stato sottoposto agli esami che hanno escluso fratture o lesioni. Nella clinica di riferimento giallorossa,e in giornata verrà dimesso. Nei prossimi giorni il centrocampista svolgerà allenamenti individuali e non sarà a disposizione per la partita di domenica contro il Sassuolo.Ma non è la sola brutta notizia per la Roma e Mourinho. Nella gara di Europa League contro la Real Sociedad, anche Andreasi è infortunato e. È già corsa contro il tempo per la sfida al Sassuolo ma il Gallo dovrebbe saltarla, nonostante l’ipotesi di unda applicare all’arto fratturato.Questa mattina il centravanti della Roma si è sottoposto infatti agli accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione. Ancora da stabilire i tempi di recupero, ma è quasi certo cheBelotti era subentrato al 60’, si prospettano dunque straordinari per Tammy Abraham.