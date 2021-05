Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport dopo il successo contro il Crotone, sfida in cui ha segnato 2 gol: "edico la doppietta alla mia famiglia, se sono qui lo dedico a loro, soprattutto a mia moglie. Conference League? Purtroppo è successo inconsciamente di pensare all’Europa League, non siamo stati noi stessi in campionato mentre abbiamo fatto ottime prestazioni in Europa. Ora ci aspetta una settimana impegnativa dove vogliamo fare bene".