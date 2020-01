Al termine della doppietta decisiva contro il Parma, il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato ai microfoni di Rai Sport: "Ho preso una botta un po' strana, ma poi son stato bene. Dedica? Alla mia famiglia, ma anche a Nicolò (Zaniolo, ndr). Per me è come un fratellino più piccolo, lo aspetto in campo. Avevamo voglia di far bene".