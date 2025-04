Roma, Pellegrini amuleto contro la Lazio: ma il derby di domani potrebbe essere l'ultimo

Getty Images

Last Dance (forse) per Lorenzo. Il capitano giallorosso spera di poter giocare dal 1’ in quello che rischia di essere l’ultimo derby con la maglia della Roma. Ha recuperato dal problema al polpaccio destro (nei giorni scorsi si è allenato con un vistoso cerotto) ed è stato provato come titolare da Ranieri alle spalle di Dovbyk in coppia con Soulé o conin caso di utilizzo disulla fascia destra. Ma Ranieri decide la formazione tra sabato sera e domenica mattina e non cambierà modus operandi per il derby. E ieri in conferenza stampa ha glissato la domanda: “Non ve lo dico se gioca”. Dopo il derby d'andata la sua stagione non è andata nel migliore dei modi. E nell'ultimo mese è rimasto fuori sia nel doppio confronto con l'Athletic (scelta tecnica) e contro la Juventus per un problema fisico.

– Queste 7 partite rischiano di essere le ultime di Lorenzocon la maglia della Roma., queste sono state le parole dinell’intervista a Il Messaggero. Il contratto è in scadenza a giugno 2026 e al momento le parti non si sono incontrate per parlare di un possibile rinnovo del contratto.Piace molto a Simone Inzaghi ma dovrà abbassarsi lo stipendio.. Questa estate Pellegrini ha spedito al mittente le offerte dei club arabi.

è una sorta di amuleto nei derby.. Adesso punta al quarto per raggiungere in classifica Bernardino, Costantino e. Ranieri potrebbe affidarsi anche ai precedenti positivi di Pellegrini per vincere quello che sarebbe il suo steso derby su sei giocati. Un maestro.