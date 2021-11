Lorenzo Pellegrini e Marash Kumbulla hanno lavorato in gruppo. Entrambi dunque, sembrerebbero aver smaltito i rispettivi problemi fisici e sono pronti per partire in vista della partita di Genova. Per Pellegrini sembravano non esserci speranze vista l'infiammazione al ginocchio che non gli ha consentito di rendere al meglio contro il Venezia. A Genova andrà almeno in panchina.