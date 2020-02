Non è stata una serata positiva per Lorenzo Pellegrini: al 79' di Roma-Gent Paulo Fonseca ha deciso di sostituirlo per dare spazio a Mkhitaryan. La sua uscita è stata accompagnata da un'importante dose di fischi arrivati dagli spalti dell'Olimpico, intervallati da qualche applauso proveniente da alcuni settori della Curva Sud.