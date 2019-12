Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport di Alessandro Florenzi, capitano dei giallorossi al centro di diversi rumors di mercato:







"Florenzi via dalla Roma? Non è assolutamente così, avete frainteso delle sue parole, si è detto emozionato per una cena che ci sarà domani tra i dipendenti e lui dovrà fare il suo primo discorso da capitano, ce lo teniamo stretto".