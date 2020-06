Lorenzo Pellegrini vuole rimanere alla Roma. Il centrocampista giallorosso, in trattativa per rinnovare il contratto in scadenza a giugno 2022, ha dichiarato alla dirigenza di essere pronto a rifiutare le eventuali offerte di quei club che volessero pagare la clausola rescissoria da 30 milioni di euro. Inter, Juve e Paris Saint seguono la situazione con attenzione.