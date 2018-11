Ko in campo, ko fuori. Non un bel weekend per la Roma, che oltre a perdere sul campo dell’Udinese è costretta a perdere, per la sfida Champions con il Real Madrid, Lorenzo Pellegrini, il miglior giocatore di questa prima parte di stagione giallorossa.





Come scrive il Corriere della Sera, è quasi certa la sua assenza con le Merengues a causa di un problema al flessore destro; addirittura è a rischio la sua presenza contro l’Inter nella sfida di domenica.