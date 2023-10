Brutte notizie in casa Roma, Josè Mourinho dovrà fare a meno di Lorenzo Pellegrini almeno per un mese. Il capitano giallorosso si è infortunato nell'ultima gara di Europa League contro il Servette e ha già saltato la sfida di campionato contro il Cagliari di ieri. Il giocatore salterà almeno altre tre partite contro Monza, Slavia Praga e Inter; difficile possa recuperare per la gara con il Lecce in programma il 5 novembre, più probabile un suo rientro per la sfida di ritorno con lo Slavia in Europa League o per il derby con la Lazio previsto per il 12 novembre.



CHI PUO' SOSTITUIRLO - Contro il Cagliari Mourinho ha giocato con Dybala e Lukaku davanti lasciando in panchina El Shaarwy che sarebbe potuto essere il sostituto di Pellegrini. L'allenatore portoghese ha scelto il 3-5-2 con Bove e Aouar mezz'ali e Paredes in regia. Prima dell'infortunio Pellegrini aveva segnato un gol in campionato e uno in Europa League nelle cinque gare giocate da inizio stagione: in Serie A aveva timbrato il cartellino contro il Frosinone, in Europa gol e assist contro il Servette prima di uscire per infortunio.