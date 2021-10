Pochi giorni, anzi poche ore. Quasi sicuramente meno di 48. Poi verrà annunciato ufficialmente il rinnovo di matrimonio di Lorenzo Pellegrini con la Roma. . L’accordo era stato trovato già in settimana in un incontro a Trigoria tra l’agente Pocetta e Tiago Pinto. Mancava solo la presenza di Friedkin per completare la firma di tutti i documenti. Il presidente americano ha dato l’ok e ora il capitano della Roma potrà annunciare il rinnovo fino al 2026. Anche se probabilmente attenderà dopo la deicata sfida con l’Empoli di domani.

DETTAGLI - Manca ancora qualche passaggio burocratico prima dell’ufficialità, ma ormai è tutto pronto per il nuovo contratto da 4 milioni a stagione più bonus senza clausola rescissoria. Pellegrini potrebbe completare la firma di tutti i documenti già in giornata e legarsi per sempre alla Roma. Il numero 7 sarà il secondo giocatore più pagato della rosa alle spalle di Abraham.