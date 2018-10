Luca Pellegrini, terzino sinistro della Roma, parla a DAZN dopo la vittoria sull'Empoli: "Sono emozionatissimo, è una cosa che sognavo fin da bambino, ho lavorato tanto per essere qui e per aiutare la squadra. Posso dire di essere soddisfatto a prescindere dalle emozioni provate in campo. Chiamerò per prima la mia famiglia, mio papà, che mi dà una mano in ogni cosa che faccio. Non so cosa mi dirà".