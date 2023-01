Il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini ha parlato a Dazn della sua stima per José Mourinho. Il numero 7 della Roma ha spiegato la passione e la voglia di vincere che il suo allenatore trasmette alla squadra. Ecco le sue dichiarazioni.



Nella mentalità di Pellegrini, Mourinho che posto occupa?

"Occupa il primo posto. Per me è stato fondamentale, mi ha insegnato delle cose che non avrei mai pensato. La cosa che mi piace di più è che a lui non gli basta mai. Se non vince il prossimo trofeo sta male. Se non vince domenica sta male. Ti fa esprimere al cento per cento e ti fa percepire la passione di una persona che ha vinto tutto e ha ancora voglia di vincere una partita. Abbiamo vissuto solo una finale con lui e non si parlava di altro che vincere".