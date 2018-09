Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, è intervenuto al termine del primo tempo nel derby. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:



Mancini nel derby del 2003, quindici anni dopo il gol di tacco è tuo.



"È stata una bella emozione, cercavo questo gol al di là del derby. Sono contento per aver segnato in una partita importante, per noi deve essere una svolta. Abbiamo avuto un inizio di campionato non facile. Adesso non è importante chi segnerà o chi giocherà bene. L'importante è vincere per il nostro morale".



Due colpi di tacco nella stessa porta: vi ispira in particolar modo?



"Oggi sono tre, ma come già detto l'importante è segnare. Non è importante come si fa o chi lo fa, l'importante è che la palla vada dentro".