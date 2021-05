Sia la Roma sia Lorenzo Pellegrini vogliono andare avanti insieme, queste sono le certezze, scrive La Gazzetta dello Sport. In tutte queste certezze ce n’è un’altra: gli incontri per il rinnovo non sono ancora cominciati. Ma ci saranno. Nei giorni scorsi Pinto ha parlato ai giocatori che andranno all’Europeo e a Pellegrini ha ribadito la totale fiducia sua e della proprietà. Entro la fine della settimana ha intenzione di incontrare lo staff del ragazzo per discutere tutti i dettagli del rinnovo. Da una parte non c’è fretta perché a Trigoria nessuno ha dubbi su Pellegrini e sul suo entourage, dall’altra il giocatore pensava e sperava che il discorso potesse essere chiuso anche prima dell’Europeo. Lorenzo sarà anche uno dei testimonial del lancio delle nuove maglie e per la Roma è a tutti gli effetti il capitano. La trattativa, comunque, è complessa per l’importanza del contratto che dovrà essere stipulato.