Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, ha parlato al profilo Twitter della società giallorossa: "Il calcio per me è gioia, emozione, dolore e fatica. La lealtà? Uno di quei valori che un pochino tutti dovremmo avere, soprattutto in questo sport dove si gioca di squadra".



SU DI FRANCESCO - "Sicuramente un punto di riferimento da cui ho imparato e continuo a imparare molto".



LA ROMA - "E' casa".



LA NAZIONALE - "Una seconda pelle. Totti? Una leggenda eterna. De Rossi? Il mio capitano".