Lorenzo Pellegrini, finito nell’occhio del ciclone prima della gara per gli auguri sui social di compleanno a Ciro Immobile, è tornato sul deludente 0 a 0 di ieri sera con un post sul proprio profilo Instagram. Il giocatore ha suonato la carica in vista delle prossime partite, senza nascondere la delusione per il risultato: “Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!“.