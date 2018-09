Lorenzo Pellegrini parla a Roma Radio il giorno dopo il derby vinto anche grazie alle sue giocate (un gol di tacco e un assist a Fazio): "Non ho dormito questa notte, è stato fantastico fare gol e vincere in un momento in cui serviva alla squadra".



"Non eravamo scarsi prima e non siamo fenomeni adesso, quello che ci ha aiutato è stato anche guardare la classifica - prosegue il centrocampista giallorosso -. Noi parliamo di questo tutto il giorno e stare in una parte di classifica dove non meritavamo di essere ci ha fatto scattare un po' di voglia di rivalsa e ha fatto capire a tutti che abbiamo voglia di fare bene".



Sul ruolo: "Trequartista? Forse in quella posizione si è più liberi di inserirsi, sai che dietro ci sono i tuoi compagni che a centrocampo possono rimediare. Sei un po' più libero dalla fase difensiva e a me piace molto giocare lì, ma non è che posso ricoprire solo in una posizione. A centrocampo penso di poter immedesimarmi in tutti i ruoli".