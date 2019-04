L’ultima partita giocata da Lorenzo Pellegrini era stata la sfortunata trasferta di Porto, poi il lungo stop a causa di un problema muscolare, e ieri il rientro contro la Fiorentina, con quel mix di corsa e tecnica che sarà molto utile a Ranieri per lo sprint di fine campionato. E’ arrivato inoltre anche il messaggio sui social del ragazzo, che su Instagram ha voluto caricare così i suoi follower e di riflesso lanciare un messaggio chiaro a tutto l’ambiente: “Continuiamo a lottare così“. Lo spirito che servirà alla Roma per rincorrere e sperare in una posizione Champions.