Il vice-capitano della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato a Sky Sport nel post-partita del match contro il Siviglia. E non è mancata la punzecchiatura a Dzeko, che poco prima aveva duramente criticato la prova dei suoi compagni: "Loro hanno fatto una grande partita e noi noi, hanno meritato. C’è tanta rabbia e delusione, quindi forse in questo momento è meglio riflettere e non parlare troppo, altrimenti si direbbero cose che non si vogliono".



Sull'arrivo di Friedkin alla guida della società: "Soluzione per ripartire? Deve esserlo, dispiace di non aver dato loro una soddisfazione".