Lorenzo Pellegrini, centrocampista della Roma, parla a Sky Sport: "Non si è vista la Roma di prima solo perché non siamo riusciti a vincere, abbiamo fatto una discreta gara, siamo stati sempre in gestione della partita e del gioco, non è una prestazione totalmente da buttare. Purtroppo abbiamo portato a casa 0 punti e questo deve farci riflettere. Calo di tensione? Io questo non lo credo, vedo che tutti avevamo voglia di vincere, abbiamo preparato al massimo la partita e non sono assolutamente d'accordo, tutti volevamo vincere. Abbiamo tirato in porta 18 volte, 8 in porta, se non stavamo bene non li avremmo fatti. Che atmosfera c'è nello spogliatoio? Siamo arrabbiati perché dovevamo vincere, questo ko deve essere uno stimolo per giocare bene contro CSKA Mosca e Napoli. Il rigore? Con il VAR che controlla tutto, mi sento tranquillo. Qualunque cosa accada, c'è adrenalina perché si va in campo, non posso dire niente".