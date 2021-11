A preoccupare Mourinho sono soprattutto le condizioni di Pellegrini, ieri in panchina nonostante l'infiammazione al ginocchio sinistro che lo tormenta da settimane: "Lorenzo è infortunato. E quando dico infortunato è infortunato". Parole che allontanano la possibilità di rivedere il capitano giallorosso in campo già contro il Torino domenica alle 18. Pessime notizie soprattutto in vista del ciclo di sette partite che la Roma dovrà affrontare prima della sosta natalizia.