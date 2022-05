A pochi giorni dalla finale di Conference League il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini ha parlato della sfida con il Feyenoord: "Questa finale per me parte da molto lontano - ha detto al sito della Uefa - Per noi è importante essere lì, sarà una gara difficile ma daremo il 300% per vincerla. Non è un caso che in meno di un anno con Mourinho siamo arrivati in una finale di un torneo, è uno dei migliori allenatori al mondo. A casa sono tutti in attesa della partita, dai parenti agli amici, avere la possibilità di regalare questa coppa alla mia città è un sogno".