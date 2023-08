La Roma è partita male e a Verona è già caduta. Lorenzo Pellegrini ha commentato così la sconfitta del Bentegodi.



"I dati sono evidenti, c'è qualcosa da migliorare e lavoreremo cominciando da domani. Non è possibile fare 1 punto in due partite, venerdì col Milan sarà già importante. Noi proviamo sempre a dare il massimo, cercheremo di risolvere i problemi il prima possibile. Oggi è stata una partita storta, dobbiamo analizzare gli errori ma ci sono stati dei miglioramenti. Abbiamo tirato 26 volte contro le 5 loro ma non cerchiamo alibi, ora dobbiamo stare zitti e lavorare, tanto a parlare ci penserà un sacco di gente".