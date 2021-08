Tra i vari nomi in lizza per sostituire Edin Dzeko, c'è anche quello di Tammy Abraham del Chelsea. L'operazione è complessa però sia a causa dei costi (40 milioni di cartellino), sia perché il giocatore vorrebbe rimanere in Premier, motivo per cui ha rifiutato anche l'Atalanta, e avrebbe già un accordo con l'Arsenal. Pinto ci proverà lo stesso.