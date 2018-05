La disastrosa finale di Champions League segnerà il futuro di Loris Karius al Liverpool e potrebbe incidere in maniera decisiva anche su quello di Alisson Becker. Il portiere della Roma finisce di nuovo nel mirino dei Reds, che già a gennaio avevano provato a portare in Inghilterra il brasiliano. Un pressing che, secondo i bookmaker, aumenterà vertiginosamente nei prossimi giorni e che in quota ha cambiato le carte in tavola per il giocatore giallorosso. La Roma non ha intenzione di lasciarlo partire, ma sulle lavagne inglesi l'addio ai giallorossi è al momento l'ipotesi più probabile, a 1,40, contro il 2,75 di un altro anno nella Capitale. In caso partisse, è ovviamente il Liverpool la prima scelta in tabellone: i Reds si giocano a 3,50, ma in lista ci sono anche il Real Madrid a 6,00 e il Manchester United a 13,00.