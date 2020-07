Riccardo Calafiori, terzino della Roma Primavera,difficilmente il giocatore rinnoverà il contratto in scadenza con i giallorossi nel 2021. Da giorni, infatti, si parla dell’interesse della Juventus sul ragazzo, ma nelle ultime ore va registrato anche il gradimento della Fiorentina che avrebbe chiesto informazioni e al contrario dei bianconeri, il club viola lo terrebbe in prima squadra senza dunque girarlo in prestito altrove.