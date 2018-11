Ci sono almeno tre buoni motivi per cui la Roma proverà a vincere nella trasferta di Champions League contro il Cska Mosca. In primis, per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione agli ottavi, ormai a portata di mano. Poi, per tornare alla vittoria dopo due pareggi in campionato e interrompere la striscia di cinque sconfitte consecutive nelle trasferte di Champions. Nonostante il trend negativo dei giallorossi, gli analisti 888sport.it , concedono credito alla formazione di Eusebio Di Francesco, favorita a 1,96 per la gara di domani sera. Si sale a 3,65 per il pareggio e a 4,10 per il successo dei russi che, tra l'altro, non hanno mai battuto la Roma in Europa. Nelle cinque sconfitte Champions rimediate fuori casa i giallorossi hanno subìto molte reti, ben 16, una media di 3,2 a partita: in questo caso la statistica influenza le quote e una gara da Over (con almeno tre reti complessive) vale 1,82, mentre va ancora più in basso la scommessa su entrambe le formazioni a segno (esito Goal) data a 1,67.