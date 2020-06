Dan Friedkin pensa a un nuovo piano per acquistare la Roma, dopo la rottura del 18 maggio scorso. Ora Friedkin pensa a un nuovo assalto, non discostandosi dalla offerta di 575 milioni. Decisiva, secondo il Corriere dello Sport, sarà la qualificazione alla Champions League, che consentirebbe al nuovo proprietario di partire con un tesoretto di 60 milioni già in tasca.