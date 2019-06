Higuain per la Juventus è un esubero, ma non lo sarebbe per la Roma che dopo lo scambio Pellegrini-Spinazzolaha intavolato la trattativa per portare il Pipita nella capitale e non far rimpiangere Dzeko. L’idea Higuain intriga il ds della Roma Gianluca Petrachi ma il nodo sta nell’ingaggio. I giallorossi non vorrebbero investire più di 5 milioni (l’argentino ne guadagna 8). Per questo servirebbe l’intervento della Juventus, che dovrebbe garantire una ricca buonuscita al classe ’87 in modo da incentivare il passaggio del giocatore a Roma coprendo la riduzione dell’ingaggio. Il via libera potrebbe arrivare, magari con una corsia prefenreziale su Zaniolo in caso di uscita.