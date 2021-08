Centrocampista cercasi. Dopo l'assalto fallito all'Arsenal per Xhaka la Roma si è rimessa sotto per regalare a Mourinho il mediano che ha chiesto da tempo. In attesa di piazzare gli esuberi Pinto si guarda intorno. Oltre a Koopmeiners e Zakaria nel mirino c'è anche Leander Dendoncker del ​Wolverhampton. Club con il quale la Roma ha già chiuso l'affare Rui Patricio. Il belga, scadenza 2023, vale però 25 milioni. Al momento troppi, a meno che non entrino soldi dalle cessioni.