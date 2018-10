Cengiz Under non è di certo passato inosservato in Europa con le big europee, indiscrezioni comparse anche questa mattina sui quotidiani in edicola, interessante all'esterno turco della Roma. E a Trigoria si parla di rinnovo contrattuale. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Monchi avrebbe già incontrato il nuovo procuratore del turco, Fali Ramadani, ponendo le basi per un accordo.



Il nodo sarebbe la clausola rescissoria, che chiede l'entourage del classe 1997 per tutelare la sua libertà di scelta. Nodo che non riguarda solo la clausola (i media turchi parlano di 40-50 milioni di euro) ma anche le modalità di pagamento, evitando la formula stile Lorenzo Pellegrini (30 milioni pagabili in due annualità da 15, valida entro il 31 luglio di ogni estate). Al momento Under guadagna un milione netto di euro a stagione, con il rinnovo potrebbe raggiungere i 2 milioni compresi i bonus