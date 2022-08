Roma e Fulham trattano per Justin Kluivert, ma la fumata bianca non è vicina. L'ultima offerta presentata dal club londinese è inferiore agli 8 milioni tra parte fissa e bonus. Troppo poco per la Roma. Slitta quindi l'accordo definitivo tra le parti per il trasferimento del classe '99, tornato dal prestito al Nizza e ancora senza club. Ci sarebbero altre soluzioni ma Kluivert vuole solo la Premier.