In attesa di conoscere il futuro di Dzeko si guarda sempre al mercato in entrata e piace Carlos Vinicius, centravanti del Benfica che ha già giocato con Mourinho al Tottenham (10 gol in 21 partite). Il club portoghese chiede circa 20 milioni di euro ma la Roma ha in casa la carta Pinto che può trattare con il suo ex club. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.