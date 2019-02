"Un angolo per chi ha la visione del calcio di Nick Hornby, per chi vive la partita come un film, per chi reputa Babangida il miglior calciatore della storia. Un piccolo mondo per chi non ha scritto calcio con il pallone tra i piedi, ma con una penna tra le dita, una telecamera sulla spalla o un joystick in mano, per quelli cresciuti a pane, nutella e Holly e Benji . Il calcio visto con gli occhi, e gli occhiali, del Nerd".Ha conquistato tutti, inutile negarlo. Gol, giocate, freschezza, grande tecnica abbinata a un grandissimo fisico, si ha la sensazione di essere di fronte a qualcuno di speciale, a qualcuno che mancava da tempo e che può far sognare. Nicolòè l'uomo del momento, quello che, quello che, quello che. L'uomo delle domande, che col pallone tra i piedi dà sempre la risposta giusta.Ora, a Roma, è ZanioloMania, idolo dei bambini e dei tifosi, alcuni dei quali chiedono di consegnarli la maglia numero 10 . Sì, quella. Quella cheha alzato sotto il sole diil, in unin lacrime, distrutto dal dover salutare il suo figlio prediletto, che ilaprì le danze contro ilnella sfida scudetto, correndo sotto la Sud dopo aver bucato Buffon.. Ecco, è proprio il Capitano che, nel suo libro, Un Capitano, fa capire che la 10 ha delle forte controindicazioni.Francesco Totti va alla, passaggio essenziale per la sua crescita. "Prima punta, addirittura: segno quaranta gol in stagione e intuisco che presto dovrà lasciare anche la Lodigiani,. Non a caso, né Neroni né Mastropietro, pur sapendo che ci terrei. Sempre e solo la".Più chiaro di così...- E quindi, per il momento, lasciamo stare il baby, non carichiamolo di eccessive responsabilità. Un giorno ci arriverà ad indossarla, se lo vorrà, se lo sentirà (la Juve per dare la 10 a Dybala ci ha messo due anni).. Come un ragazzo che sogna ancora di poter emulare il proprio idolo, che può ancora permettersi di avere un idolo:, per la precisione, che indossava la. La stessa sulle spalle di, che per continuare a volare deve continuare a sognare. Con unache non pesa, ma rende più leggeri.@AngeTaglieri88