Visto che Manolas sembra essere davvero indispensabile per mantenere gli equilibri difensivi della squadra, come rinforzo si fa il nome di uno che possa affiancarlo (o a volte sostituirlo) degnamente, cioè meglio di quanto possano fare altri. Si tratta - secondo la Gazzetta dello Sport - di Matija Nastasic, 25 anni, centrale dello Schalke 04, ed ex di Partizan, Fiorentina e Manchester City. Tra l’altro, il giocatore serbo all’occorrenza può anche giocare come esterno sinistro, mostrando ottima duttilità. Con un contratto in scadenza nel 2022, il suo cartellino non costa meno di 20-25 milioni, il che farebbe presumere un sacrificio di qualche altra pedina. Quello chiamato in causa potrebbe essere Marcano, che da titolare nel Porto ora è comprimario in giallorosso, senza contare che, essendo arrivato da svincolato, con lui la plusvalenza potrebbe essere quasi assicurato.