E' caccia al sostituto di Alisson. Oltre ai soliti noti ovvero Cillessen, Areola e Olsen, è sbucato il nome di Jeroen Zoet. L'estremo difensore olandese del Psv Eindhoven, 27 anni, costa solo 10 milioni e affiancherebbe Mirante nel difficilissimo compito di non far rimpiangere Alisson. Il suo acquisto low cost permetterebbe così a Monchi di giocarsi gran parte del tesoretto in attacco. I contatti col suo entourage sono nati durante il viaggio in Olanda del ds spagnolo, e sono stati ripresi nelle ultime ore.