Pau Lopez migliora, ma ancora non convince. Per questo la Roma è ancora alla caccia di un portiere per il prossimo anno. Come scrive Firenzeviola.it, su Alban Lafont ci sarebbe anche la Roma. Il portiere è attualmente in prestito al Nantes e una volta rientrato in Italia vorrebbe non rimanere in viola. E’ quindi possibile la sua permanenza in Ligue 1, ma in Serie A i giallorossi potrebbero puntare sul classe ’99, valutato dalla Fiorentina non meno di 12-15 milioni di euro.