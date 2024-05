Roma, per l'attacco piace Zhegrova del Lille

5 minuti fa



In attesa del nuovo direttore sportivo i giallorossi - secondo il Tempo - avrebbero individuato in Edon Zhegrova uno dei possibili rinforzi in attacco. Il profilo del kosovaro (di origine tedesche) classe '99 è gradito a Daniele De Rossi e sarebbe in linea con quanto richiesto dal tecnico nella conferenza stampa pre Juventus. In questa stagione ha realizzato 12 reti e 9 assist in 45 partite tra campionato e coppe.