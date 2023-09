Più di un’ora di gioco (65 minuti) sulle spalle durante le qualificazioni valide per l’Europeo del 2024, dopo i soli 19 minuti spesi in campo con la Roma. La partita col Belgio è ciò che serviva aper ritrovare l’equilibrio giusto in vista di una stagione da protagonista con la Roma, anche per le aspettative che si sono create intorno a lui. Nel corso della gara dei red devils contro l’Azerbaigian, l’ex Chelsea non ha trovato il gol, ma non ha neanche sfigurato, anzi., che poi ha preso il palo. La prestazione è da leader silenzioso: fa salire e richiama i suoi in continuazione nel corso di una partita ostica, contro un avversario che dà del filo da torcer. Fino a quando, prima dell’intervallo,, sul cui tiro sporco, Yannick Carrascodella gara. Insomma, la Nazionale è un’occasione per rilanciarsi e iniziare a riacquisire la giusta condizione.- Jsi aspetta un giocatore sereno, che da qui a martedì abbia ritrovato (almeno in parte) la quadra per essere il punto di riferimento principale dei giallorossi. Mou è stato chiaro prima della partita poi persa contro il Milan: “Le ultime partite che ha fatto sono state a fine giugno, non si è mai allenato con questa squadra, lui è un professionista perché non è arrivato in condizioni pessime però non ha fatto il ritiro e dunque la sua condizione non è granché. Uno spezzone? Se ci può aiutare va bene”. Lo spezzone poi è arrivato, anche se il giocatore non ha meravigliato più di tanto, riuscendo. Le prime sensazioni positive saranno anche arrivate con l’Azerbaigian, ma lo special one ora vuoleL’Estonia, martedì, sarà una gara rivelatrice, seppur momentaneamente.