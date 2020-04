E' in bilico il futuro di Mandragora, di proprietà della Juve e in prestito all'Udinese. Quasi sicuramente sarà riscattato per 26 milioni, ma solo in previsione di una cessione futura per ottenere una plusvalenza. In prima fila c'è la Roma disposta a uno scambio da 30 milioni con Cristante. Ma in fila c'è pure il Milan.