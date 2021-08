Il tentativo di Davide Lippi di portare Borja Mayoral alla Fiorentina sembra sia andato a vuoto. Lo spagnolo è la terza punta dietro ad Abraham e Shomurodov e avrebbe gradito cambiare aria, ma Mourinho vuole tre centravanti in rosa e non c'è tempo per rimettere in piedi un'altra trattativa. Peraltro la Roma non beccherebbe un euro dall'affare visto che Mayoral è di proprietà del Real Madrid.