La Roma sta programmando un'autentica rivoluzione in vista della prossima stagione e il direttore sportivo Monchi sarà protagonista sia nel mercato in entrata che, soprattutto, in quello in uscita. Con una linea guida importante, che rispecchia anche le scelte già fatte nel corso delle ultime due campagne acquisti: linea giovane e tagli agli ingaggi.



I GIOVANI NEL MIRINO - Partendo dalle entrate sarà fatta una ricerca approfondita dei migliori giovani in circolazione. Gianluca Mancini dell'Atalanta è il profilo più cercato perchè già promosso dall'intero reparto scouting. Piace da tempo anche Sandro Tonali, classe 2000 del Brescia ma la concorrenza è agguerritissima. Piace anche Iago Maidana, centrale classe '96 dell'Atletico Mineiro, ma di proprietà del San Paolo.



QUANTI TAGLI - Giovani di grande prospettiva e con un ingaggio sostenibile, a differenza di altri big della rosa che, a fine stagione, sono fortemente a rischio taglio. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, l'obiettivo sarà abbassare il monte ingaggi con l'eliminazione di stipendi di livello top per giocatori in là con l'età che la Roma non vuole più permettersi. Edin Dzeko è il principale candidato all'addio dai i 4,5 milioni netti a stagione,. Javier Pastore, bocciato in questo inizio di annata supera i 3 milioni e la sua avventura, come quella di Steven Nzonzi (altri 3 milioni) potrebbe concludersi dopo solo un anno. Occhio anche a Juan Jesus e Ivan Marcano che per il rapporto minuti giocati/ingaggio (2,2 e 1,5 milioni rispettivamente) sono anch'essi a rischio taglio.