Secondo quanto riporta l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, sono sempre più frequenti i contatti tra Massara e Burdisso, ds di Roma e Boca in merito all'esterno giallorosso Diego Perotti. La società capitolina chiede per l'argentino 10 milioni, considerando pure la richiesta di tre milioni di ingaggio dal giocatore ritenuta troppa elevata per il Boca Juniors.