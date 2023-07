La Roma, nonostante le difficoltà dell'operazione e il forte interesse per Renato Sanches, non smette di seguire con attenzione la vicenda legata a Sabitzer. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco Bild, sul giocatore di proprietà del Bayern Monaco ci sarebbe anche il Borussia Dortmund. L'avversaria di sempre dei bavaresi, infatti, ha bisogno di rinforzare il suo centrocampo dopo alcune cessioni degne di nota come quella di Bellingham al Real Madrid, Guerreiro proprio al Bayern e Dahoud al Brighton.