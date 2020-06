La questione più complicato nell'immediato è quella che riguarda da vicino Patrik Schick, che sabato ha segnato il suo decimo gol con il Lipsia (in 19 partite disputate in Bundesliga) e che ha già fatto sapere a tutto il mondo che vuole restare in Germania. Il problema, però, è che l’accordo pre-Covid prevedeva un diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro (29 in caso di qualificazione dei tedeschi alla prossima Champions League), mentre la situazione post-Covid delinea uno scenario in cui il Lipsia vuole tenere Schic, ma con lo sconto. cosa che la Roma sarebbe anche disposta ad offrire, ma senza scendere sotto i 25 milioni di euro e con una modalità di pagamento diversa da quella iniziale: i soldi subito, invece che dilazionati in un anno e mezzo. Attualmente il valore netto contabile dell’attaccante ceco dovrebbe essere proprio di poco superiore ai 20 milioni (il 31 dicembre era 24,6), il che vorrebbe dire per la Roma fare pari e patta o – addirittura – piazzare una piccola minusvalenza. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.