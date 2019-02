Francesco Totti sembra aver scelto una strada per il suo futuro. Lo storico capitano della Roma ha iniziato a gestire i contratti di alcuni ragazzi della Primavera ed è il referente numero uno dello spogliatoio da quando, dopo l’addio al calcio giocato, è tornato a Trigoria in giacca e cravatta. Come scrive La Repubblica, con Monchi possibile partente, la Roma per rimpiazzarlo potrebbe optare per la soluzione interna. Massara in prima linea e Totti al suo fianco, ad assumere il primo ruolo esecutivo da dirigente. Dopo quasi due anni passati al fianco del ds spagnolo, l’ex numero 10 è pronto per passare all’azione.