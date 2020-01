In casa Milan si studiano tanti profili per rinforzare l’attacco. Come racconta La Gazzetta dello Sport, nella lista ci sono Matteo Politano, che l’Inter è pronta a cedere per circa 20 milioni e Cengiz Under. Il turco piace e non poco alla dirigenza rossonera che, però, ancora non ha avviato i contatti: la valutazione della Roma, di circa 40 milioni, spaventa Maldini e Boban.