Per salvare i suoi gioielli, la Roma cerca di monetizzare il più possibile le eventuali cessioni di altri giocatori in rosa. Su tutti quella di Cengiz Under, che sembra aver mercato sia in Italia sia all'estero. Per questo motivo il club giallorosso ha rifiutato la proposta di scambio della Juventus con uno tra Rugani e Romero come riporta la Repubblica.

La Roma valuta il turco - costato nel luglio del 2017 circa 13,4 milioni di euro - intorno ai 30 milioni di euro. Sul classe '97, oltre alla Juventus, è piombato il Napoli, mentre all'estero - dove Petrachi e Fienga preferirebbero cederlo - è corteggiato da Lipsia, Bayern Monaco, Tottenham e Arsenal.